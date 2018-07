POL-SO: Soest - Polizei stoppt rücksichtslosen Raser

Soest (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 21:35 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung im Bereich der Einmündung an der Walburger Unterführung einen Audi A6 mit Hammenser Kennzeichen. Dieser überholte das vor ihm fahrende Auto beim Linksabbiegen, indem er links an der Verkehrsinsel in der Walburger-Ostfofen-Wallstraße vorbeiraste. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Audis auf. Gegenüber der Polizeiwache bog der Fahrer in einem wahnwitztigen Tempo nach rechts in die Straße Düsterpoth ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zahlreiche Passanten auf den Bürgersteigen (Weinfest in der Nähe) die durch die Fahrweise stark gefährdet wurden. Kurz darauf bog der Audi nach links, entgegen der Einbahnstraßenregelung in die Berswordtgasse ab, um dann wieder nach rechts in die "Kleine Osthofe" zu fahren. An der Einmündung Düsterpoth/Kleine Osthofe konnte der Streifenwagen den Audi stoppen. Der 19-jährige Fahrer aus Hamm zeigte sich wenig einsichtig. Ein "Rennen" habe er nicht gefahren. Ob der rücksichtlose Raser seinen Probeführerschein behalten darf, entscheidet die Justiz. (lü)

