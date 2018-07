POL-SO: Werl-Westönnen - In Schlangenlinien über die alte B1

Werl (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr meldeten Zeugen einen PKW, der mit hoher Geschwindigkeit, etwa 90 bis 100 Stundenkilometern, durch Ostönnen und Ampen in Richtung Soest unterwegs sei. Dabei war das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug dann im Bereich der Jakobistraße anhalten. Da vom 39-jährigen Fahrer aus Soest Alkoholgeruch ausging, wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, denen das Fahrzeug mit der gefährlichen Fahrweise in der Nacht zu Donnerstag aufgefallen ist. Telefon: 02921-91000. (fm)

