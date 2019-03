Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen 20.03.2019 - 21.03.219 Einbruchdiebstahl in Hamm/Sieg Anruf eines falschen Polizeibeamten in Breitscheidt

Altenkirchen (ots)

Wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden des 20.03.219 kam es zu einem Einbruchdiebstahl die Büroräume einer Versicherungsagentur in der Ortslage Hamm in der Lindenallee. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Die genaue Schadenshöhe und der Wert des Stehlgutes müssen noch ermittelt werden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Am 20.03.2019 wurde in den Mittagstunden ein 72-jähriger Mann aus Breitscheidt telefonisch von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert. Der vermeintliche Beamte versuchte Informationen mit dem Vorwand eines verkehrserzieherischen Gespräches von dem Geschädigten zu erlangen, was jedoch nicht gelungen ist. Das Gespräch wurde letztlich, ohne das es zu einem Schaden gekommen ist, abgebrochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell