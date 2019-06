Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Römerberg) Brunnenfest 2019

Römerberg (ots)

Freitag, 21.06. und Samstag, 22.06. kam es auf dem Brunnenfest in Römerberg zu vielfachen polizeilichen Einsätzen. Die eingesetzten Kräfte berichteten hierbei von einer sehr aufgeheizten und aggressiven Grundstimmung unter den teils erheblich alkoholisierten Jugendlichen. Neben mehrfachen Anrufen und Beschwerden über randalierende und grölende Jugendliche wurden bisher 5 Körperverletzungsdelikte und 1 Diebstahl zur Anzeige gebracht.

So kam es u.a. am 21.06.2019 gg. 23.05 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der ein Jugendlicher angeblich grundlos einem jungen Mann von hinten ein Bierglas über den Kopf schlug. Bei einer anderen Körperverletzung am 21.06.2019, gg. 23.00 Uhr, gingen 2 Jugendliche auf ein junges Pärchen los. Hierbei wurde ein junger Mann zunächst zu Boden geschlagen und dann auf dem Boden liegend mit einer Holzlatte geschlagen, wobei er sich u.a. eine Nasenbeinfraktur zuzog.

In der Nacht zum Sonntag mussten 3 Jugendliche, die bereits am Vortag negativ aufgefallen waren, wegen fortgesetzter Störung von Amtshandlungen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

