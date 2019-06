Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Pkw-Fahrer beschädigt Laterne und fährt weg

Altrip (ots)

Am 22.06.19, gg. 19.20 Uhr stieß ein 67-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis beim Einparken auf einem Parkplatz in der Dürerstraße gegen eine Straßenlaterne. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sprach den Fahrer an, als dieser ausgestiegen war. Hierbei fiel dem Zeugen auf, dass der Fahrer geschwankt hatte. Als der Fahrer sich von der Unfallstelle entfernte hatte, informierte der Zeuge die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer an der Halteranschrift an. Nach Vorhalt räumte er schließlich den Zusammenstoß mit der Laterne ein. Da er deutlich nach Alkohol roch und die Durchführung eines Alco-Tests nicht möglich war, wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell