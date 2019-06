Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Seitenscheibe am Lkw eingeschlagen

Limburgerhof (ots)

In der Nacht zum 22.06.19 wurde an einem Lkw, der im Rheingönheimer Weg am Fahrbahnrand abgestellt war, die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von ca. 200.- EUR.

