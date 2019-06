POL-PDLU: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Polizeidirektion Ludwigshafen

In den späten Abendstunden des 21.06.2019 wird im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim ein alkoholisierter PKW Fahrer festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,76 Promille. Da sich zudem der Verdacht eines Drogenkonsums ergibt, wird dem 19-jährigen Frankenthaler auf der Polizeidienststelle, durch eine Ärztin, eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle schlägt der Fahrer um sich. Gegen eine angedrohte Fesselung wehrt er sich mit aller Kraft. Zudem beleidigt er die eingesetzten Beamten unaufhörlich. Da er sich nicht beruhigen lässt und fortwährend aggressiv ist wird, er letztendlich über Nacht in Gewahrsam genommen. Auf den 19-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu. Durch den Vorfall wird keiner der beteiligten Beamten verletzt. Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

