Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Gefährdung des Straßenverkehrs

Waldsee (ots)

Aufgrund eines Überholvorganges trotz entgegenkommenden Fahrzeuges am Donnerstag, 20.06.2019, gegen 12:45 Uhr, auf der Landstraße 534, ermittelt die Polizeiinspektion Schifferstadt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Nach dem Ortsausgang Waldsee, in Richtung Speyer, überholte eine 67-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis trotz Gegenverkehr zwei Fahrzeuge. Zumindest einer der anderen Fahrer musste abbremsen, um einen Zusammenstoß und damit einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

