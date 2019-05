Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Geisfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.05.2019 auf Sonntag, 12.05.2019 wurde in der Markusstraße in Geisfeld ein Pkw beschädigt. Der / die unbekannte(n) Täter platzierten eine angespitzte Schraube unter einem Reifen des geparkten Pkw. Beim Losfahren bemerkte der Fahrzeugführer, dass der Reifen Luft verliert. An einem weiteren Pkw des Geschädigten wurde ebenfalls eine präparierte Schraube unter einem Reifen platziert. Diese Schraube konnte jedoch durch den Geschädigten festgestellt und beseitigt werden. Wer im o.g. Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Markusstraße gemacht hat, möge sich bitte umgehend mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil in Verbindung setzen.

