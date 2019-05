Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Linienbus

Konz (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 10.05.2019 gegen 16:00 Uhr und Samstag, den 11.05.2019 gegen 22:00 Uhr wurde ein geparkter weißer Linienbus in der Bahnhofstraße in Konz an einem Fensterelement beschädigt. Der Bus war unmittelbar neben dem Hauptbahnhof in Konz geparkt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-9155-0 oder bei der Polizeiwache in Konz, Tel: 06501-92680 zu melden.

