Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch durch drei Jugendliche in ein Einfamilienhaus in Ensch

Ensch (ots)

Am Freitag, 10.05.2019, um 21:59 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Spielesstraße in Ensch. Drei Jugendliche, im Alter von 14,15 und 16 Jahren, verschafften sich über ein zuvor eingeschlagenes Fenster, Zutritt zum Gebäude. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die jungen Männer hierbei beobachtet und die Polizei informiert. Beim Verlassen des Gebäudes konnte der Mitteiler eine Person am Weglaufen hindern. Die beiden anderen Jugendlichen wurden in der Nähe des Objekts durch die Polizei gestellt. Entwendet hatten die jungen Männer offensichtlich nichts. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit nicht im Gebäude.

