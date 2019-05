Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Trier/ Herzogenbuscher Str. in Höhe der Hausnummer 3

Trier (ots)

Am 09.05.2019, zwischen 08:00- 10:30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Herzogenbuscher Str. einen grauen VW Touareg beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der VW Touareg war dort auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, 0651/ 9779- 3200, in Verbindung zu setzen.

