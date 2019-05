Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Parkplatz Edeka, Zemmer

Zemmer (ots)

Am 10.05.2019, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, ereignete sich auf dem EDEKA-Parkplatz in Zemmer, Rotenbergstraße 24, ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer VW Touran, welcher vorwärts eingeparkt stand, an der Fahrerseite an beiden Türen durch Kratzer beschädigt. Es können blaue Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, unter der Tel.Nr.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

