Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat das rote Auto gesehen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines roten Autos hat am Montagnachmittag in der Stresemannstraße einen Unfall verursacht und ist danach weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und sucht Zeugen, die den Wagen oder den Fahrer gesehen haben. Wer kann Hinweise geben?

Der rote Pkw streifte gegen 15.30 Uhr einen am Straßenrand geparkten Opel Astra. Offensichtlich hielt der Unfallverursacher nicht genügend Seitenabstand zu dem blauen Auto. Er beschädigte an dem geparkten Pkw den vorderen Kotflügel, die Stoßstange und einen Außenspiegel. Ohne Anzuhalten und sich um den Unfallschaden zu kümmern fuhr der Fahrer des roten Autos weiter. Anwohner konnten erkennen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers in Kaiserslautern zugelassen ist.

Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell