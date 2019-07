Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkene haut in der Fußgängerzone Passantin um/ Schläge nach falschem Klingeln/ Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Eine betrunkene 37-jährige Frau hat am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone versehentlich eine 67-jährige Passantin umgehauen. Mit einer Bierflasche in der Hand wankte die Lüdenscheiderin gegen 16 Uhr über die Wilhelmstraße. Wie Zeugen nachher der Polizei berichteten, redete die Frau vor sich hin und schrie immer wieder zwischendurch laut auf. Kurz hinter dem Eingang zum Stern-Center holte die Betrunkene mit ihrem linken Arm aus und versetzte der entgegenkommenden 67-Jährigen einen harten Stoß in den Rücken. Die Frau stürzte nach vorn und verletzte sich. Ein Zeuge stoppte die Angreiferin und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die nahm die Personalien auf, schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung und erteilte einen Platzverweis. Dann konnte die 37-Jährige zunächst weiter ziehen. Keine Stunde später allerdings kamen die nächsten Beschwerden: Die Frau ziehe durch die Innenstadt und pöble Passanten an. Diesmal kam die Betrunkene nicht davon. Sie musste zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Weil er "versehentlich" den falschen Klingelknopf gedrückt hatte, wurde am Sonntagabend ein Mann Unterm Freihof mit einer Metallstange verprügelt. Im Detail gehen die Schilderungen allerdings auseinander. Gegen 21.20 Uhr wollte ein 46-Jähriger nach seinen Angaben an der Tür des Mehrfamilienhauses eigentlich die eigene Klingel betätigen. Dabei traf er aber auch die des Nachbarn. Im Hausflur habe ihn der 56-Jährige dann zu seiner Wohnungstür herein gezogen und ihn mit einer Metallstange verprügelt. Ein 42-jähriger Freund kam ihm zu Hilfe und bekam auch noch Prügel. Die Männer riefen die Polizei. Der 56-Jährige sagt, die Männer hätten bei ihm geklingelt und seien, als er die Tür öffnete, sofort in seine Wohnung "gestürmt". Dort habe er sich lediglich verteidigt, erklärte der alkoholisierte Mann. Die Polizei dokumentierte diverse Verletzungen und eine kaputte Brille.

In der Nacht zum Sonntag öffneten unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in der Fontanestraße und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Da er Wohnungsinhaber sich zur Zeit im Urlaub befindet, können über Art und Umfang der Beute noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell