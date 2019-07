Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/ Fahrräder gestohlen

Menden (ots)

Ein oder mehrere Einbrecher hebelten in der Nacht zum Sonntag die Terrassentür eines Wohnhauses an der Iserlohner Landstraße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume der Erdgeschosswohnung und verschwanden mit Bargeld, Uhr und Parfüm. Die Täter müssen zwischen Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, und 1.50 Uhr in die Wohnung eingedrungen sein.

Unbekannte Diebe klauten innerhalb der letzten vierzehn Tage aus dem Treppenhaus/Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Lendringser Hauptstraße ein silbernes Kettler E-Bike und ein schwarzes Trekkingfahrrad der Marke Gudereit. Hinweise an die Polizei in Menden erbeten.

