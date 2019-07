Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige schleichen umher

Hemer (ots)

Im Keunenborn Am Samstagmorgen, kurz nach 00:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge drei Jugendliche, die an die Türen dort geparkter Pkw fassten und versuchten, dieses zu öffnen. Die Personen gingen dann in Richtung Hönnetalstraße. Kurze Zeit später schlichen die drei um diverse Häuser in den umliegenden Gärten umher. Die Täter, die bislang unerkannt in der Nacht verschwanden werden wie folgt beschrieben: Drei Jugendliche, ca. 15 - 20 Jahre alt, 165 cm - 175 cm groß, eine Person hatte kurzes blondes Haar. Sachdienliche Hinweise zu den drei verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell