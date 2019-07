Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher hebeln Tresor auf/ Einbruchsversuch

Meinerzhagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher eine Tür einer Spielhalle an der Hauptstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Täter brachen einen dortigen Tresor auf und entwendeten den Inhalt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der Hauptstraße nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

In der Nacht vom 27.06. zum 28.06. versuchten bislang unbekannte Einbrecher am Philosophenweg in ein Haus einzubrechen. Die Täter beschädigten hier schon einen Bewegungsmelder und die Haustür. Diese hielt jedoch dem Ansinnen der Einbrecher stand. Es entstand Sachschaden. Auch hier nimmt die Polizei in Meinerzhagen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell