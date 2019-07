Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Bierholen die Kurve nicht gekriegt

Bild-Infos

Download

Meinerzhagen (ots)

Beim Bier-Nachschub-Holen verunglückte am Sonntagabend ein 35-jähriger Meinerzhagener auf der Landstraße 707. Den ganzen Tag über hatte er an der Listertalsperre verbracht, bis gegen 20 Uhr das Bier alle war. Also setzte er sich in seinen Wagen und versorgte sich mit neuen Dosen. Auf dem Rückweg über die L 707 geriet er um 20.30 Uhr mit seinem Kleinwagen in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte eine Schutzplanke. Der Wagen drehte sich und blieb auf Höhe der Einmündung Borneck stehen. Neben Alkohol hatte er auch noch Amphetamine im Blut. Auf der Polizeiwache musste der Leichtverletzte mehrere Blutproben abgeben. Die Polizei konnte allerdings keinen Führerschein sicherstellen: Der 35-Jährige hat keinen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln sowie Fahrens ohne Führerschein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell