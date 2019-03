POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Mayen für das Wochenende vom 29.-31.03.19

Polizeidirektion Mayen

Verkehrsunfallflucht geklärt Am Freitag, den 29.03.2019 um 13.35 Uhr, ereignete sich im Nettetal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde (Es wurde berichtet). Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Nach einer Presseveröffentlichung meldete sich ein Zeuge bei hiesiger Dienststelle. Dank seiner Aussage konnte der Unfallverursacher bereits am folgenden Tag ermittelt werden. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann aus dem Kreis Ahrweiler, der nach eigenem bekunden eine Kollision mit einem Radfahrer nicht bemerkte.

Schlägerei am ZOB in Mayen In der Nacht zum Samstag, den 30.03.19 um 02.20 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Schlägerei einer größeren Personengruppe. Vor Ort konnten lediglich 3 Männer (Deutsche, osteuropäischer Herkunft) angetroffen werden. Zwei der Männer hatten Verletzungen (Platzwunde am Hinterkopf bzw. Risswunde am Ohr). Sie gaben an, dass sie von einer Gruppe von mind. 10 jungen Männern, vermutlich arabischer Herkunft, angegriffen wurden, nachdem es einen verbalen Streit mit 2 der jungen Männer gegeben habe. Nach weiteren Ermittlungen konnten schließlich auch die beiden Widersacher in der Notaufnahme des KH Mayen angetroffen werden. Es handelte sich um minderjährige/heranwachsende syrische Zuwanderer. Der Minderjährige wurde an einer Platzwunde an der Schläfe behandelt. Eine Aufhellung des Sachverhaltes war wegen sprachlicher Barrieren vor Ort nicht möglich.

Scheunenbrand in Kehrig Über den Scheunenbrand in Kehrig (30.03.19 gegen 18.37 Uhr gemeldet)wurde bereits berichtet. Nach ersten Ermittlungen verursachte der 24-jährige Eigentümer des Gehöftes den Brand selbst durch Abbrennen eines selbstgebauten Möbelstücks. Der bei dem Brand entstandene Funkenflug entzündete dann vermutlich den Dachstuhl der alten Scheune. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte durch starke Kräfte von insgesamt 6 Feuerwehren der VG Vordereifel verhindert werden.

