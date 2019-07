Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Büro und Gartenlaube

Altena (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen unbekannte Täter durch einen Nebeneingang in ein Bürogebäude Am Hünengraben ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und beschädigten innerhalb der Büroräume noch diverses Inventar und Mobiliar. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls am Hünengraben wurde in der gleichen Nacht in eine Gartenlaube eingebrochen. Die Täter klauten eine Armbanduhr. Auch dort entstand Sachschaden.

Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

