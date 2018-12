POL-PDLD: Bad Bergzabern: Drogenfahrt

Bad Bergzabern (ots) - Am Sonntagnachmittag bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Kurtalstraße von Bad Bergzabern bei einer Verkehrskontrolle Hinweise auf Drogeneinfluss bei einem 19jährigen Autofahrer aus dem Trifelsland. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

