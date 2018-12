POL-PDLD: Burrweiler - Einsatz von Spezialeinheiten/Widerstand

Burrweiler (ots) - Mit Spezialkräften musste am Sonntagabend (09.10.2018, 21.40 Uhr) ein 39-jähriger Mann einem Krankenhaus zugeführt werden, weil er sich mit über 2 Promille Verletzungen zufügen wollte. Der Mann konnte fixiert und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Beim Transport trat er gezielt in Richtung Unterleib und Beinen der eingesetzten Beamten. Wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte muss sich der Mann verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell