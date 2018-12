POL-PDLD: Gossersweiler-Stein: Erneut Altreifen illegal entsorg

Gossersweiler-Stein (ots) - Zum wiederholten Mal wurde aus der Gemeinde Gossersweiler-Stein in den letzten Tagen eine illegale Ablagerung von Altreifen gemeldet. Am südlichen Ortsrand wurden neben einem betonierten Feldweg in einem umzäunten Grundstück zwölf Altreifen mit einer roten Wasserpumpe und einem alten blauen Akkuschrauber mit Schriftzug AKB 18 vorgefunden. Zahlreiche ähnlich gelagerte Ablagerungen von Altreifen sind aus den letzten Jahren dokumentiert. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

