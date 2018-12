POL-PDLD: Sachbeschädigung an KFZ

Landau (ots) - Im Zeitraum vom 06.12.2018 bis zum 08.12.2018 beschädigten bisher unbekannte Täter in der Vogesenstraße in Landau ein Fahrzeug. Bisher unbekannte Täter haben den rechten Außenspiegel an dem Mercedes Benz beschädigt.

Hinweise erbittet die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

