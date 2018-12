POL-PDLD: Rhodt - Frau liegt mehrere Stunden in Brunnenschacht

Rhodt (ots) - Warum eine Frau in der Theresienstraße am frühen Samstagmorgen (08.12.2018, 00.00 Uhr) in einen Brunnenschacht auf ihrem Grundstück stürzte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Als ihr Sohn am Samstagmittag am Anwesen erschien, konnte er die Hilferufe seiner Mutter wahrnehmen und die Rettungskräfte alarmieren. Mit insgesamt 36 Kräften vom Höhenrettungstrupp aus Wernersberg und der Feuerwehren Edenkoben und Rhodt konnte die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um die Frau. Die Verbandsgemeinde Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.

