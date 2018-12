POL-PDLD: Oberschlettenbach: Terrassentüren und Rolläden illegal entsorgt

Umweltfrevel im Wald bei Oberschlettenbach Bild-Infos Download

Oberschlettenbach (ots) - Ein zuständiger Jagdpächter meldete bei der Polizei eine illegale Ablagerung von zwei Terrassentüren mitsamt der Glasfüllung und dazugehörende Rolläden, welche in einem Waldstück nördlich der Wasgaugemeinde von unbekanntem Umweltfrevler in den Wald geworfen wurde. Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

