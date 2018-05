POL-F: 180504 - 432 Frankfurt-Gallus: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots) - (fue) Ein mit Werkzeugen beladener Renault Kangoo stand in der Zeit zwischen dem 2. Mai 2018, 16.30 Uhr und dem 3. Mai 2018, 08.00 Uhr, geparkt im Maastrichter Ring vor der Hausnummer 11. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug gewaltsam geöffnet und darin befindliches Werkzeug entwendet.

Dabei handelte es sich u.a. um einen Staubsauger, einen Akkuschrauber, einen Schlagbohrer, einen Oszillierer und eine Kreissäge, allesamt Geräte des Herstellers Festool.

Der Wert der gestohlenen Gerätschaft dürfte sich auf mehr als 7.500 Euro beziffern.

