POL-F: 180503 - 0429 Frankfurt-Fechenheim: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) - (fue) Der Fahrer eines Mercedes CLA AMG lenkte am Mittwoch, den 2. Mai 2018, gegen 23.55 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Funkstreife auf sich, indem er die Willmannstraße und die Kleestraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. In der Baumertstraße wurde ihm zum Zwecke einer Verkehrskontrolle das Anhaltezeichen "Stop Polizei" angezeigt, was jedoch ignoriert wurde. Mit überhöhter Geschwindigkeit entfernte sich der Mercedes über die Baumertstraße. Das Fahrzeug fand sich nur wenig später an der Ecke Sedanstraße/Starkenburger Straße an einer Garagenwand wieder. Offensichtlich hatte der Fahrer vor dem Hintergrund zu hoher Geschwindigkeit sein fahrerisches Können überschätzt und war mit dem Wagen in der Kurve gegen die Garage geprallt. Anschließend hatte er sein Fahrzeug verlassen und verschwand vom Unfallort. An dem Mercedes und an der Garage entstand Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend EUR. An der Kreuzung Sedanstraße/Fachfeldstraße konnte ein 19-jähriger Frankfurter festgestellt werden, der dort mit schnellen Schritten unterwegs war. Zwar gab er an, mit dem Unfall nichts zu tun zu haben, jedoch fanden sich in dem Mercedes sein Führerschein und sein Handy. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell