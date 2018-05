POL-F: 180503 - 0428 Frankfurt-Schwanheim: Maskierter Täter überfällt Postfiliale

Frankfurt (ots) - (ne) Heute Morgen um 08.45 Uhr hat ein unbekannter Mann eine Postfiliale in der Geisenheimer Straße überfallen.

Mit einer vorgehaltenen Waffe betrat der maskierte Mann die Filiale und forderte Geld vom Angestellten. Dieser flüchtete daraufhin in einen rückwärtigen Aufenthaltsraum, in dem sich bereits eine Kollegin aufhielt. Gemeinsam suchten sie Schutz.

Der Räuber verließ daraufhin das Gebäude und flüchtete in Richtung Ufer. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Unbekannte keine Beute gemacht. Was genau sich in der Filiale ereignet hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

20-25 Jahre alt, 175-180 cm groß, markante Nase, maskiert mit schwarzer Skimaske. Bekleidet mit blauer Jeans und braunen Sneakers, er hatte einen schwarzen Beutel und eine schwarze Schusswaffe dabei.

