POL-PDLU: Speyer - Ladendieb (43/0103)

Speyer (ots) -

01.03.2018, 16.00 Uhr Ein Ladendieb wurde von der Kassiererin des Second-Hand-Ladens in der Straße "Am Rabensteiner Weg" beim Passieren des Kassenbereiches angesprochen, da unter seiner Steppjacke deutliche Ausbuchtungen zu erkennen waren. Daraufhin nahm der 52-Jährige drei BHs unter seiner Jacke hervor, warf sie auf die Theke und rannte nach draußen. Da die Kassiererin und eine Zeugin gesehen hatten, dass er auch im Rückenbereich Kleidung unter seiner Jacke verborgen hat, liefen ihm die beiden nach und wollten ihn aufhalten. Hierzu hielten sie das Fahrrad, auf dem der Mann mittlerweile saß und gerade losfahren wollte, fest. Der Mann kratzte die Kassiererin an der Hand, riss sich und sein Fahrrad los und stieß die Kassiererin letztlich von sich. Anschließend entkam er mit Diebesgut in unbekannter Größenordnung. Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort kam der Mann ohne Diebesgut zum zurück und gab sich unwissend. Die BHs habe er angeblich kaufen wollen, habe dies aber dann doch nicht getan, weil er einen eiligen Arzttermin gehabt habe. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen räuberischem Diebstahl vorgelegt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell