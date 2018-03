POL-PDLU: (Schifferstadt) Schadensträchtiger Unfall mit zwei Fahrzeugen und einem Haus

1 weiterer Medieninhalt

Schifferstadt (ots) - In der Nacht zu Freitag gegen 02:40 Uhr ereignete sich in der Lillengasse ein schadensträchtiger Unfall. Ein VW Golf ist von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen geparkten Smart gestoßen und dann an einem Haus entlang geschrammt. Dadurch kam der Golf ins Schleudern, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass vier Insassen aus dem Pkw ausgestiegen und weggerannt sind. Nach etwa 15 Minuten kam der Fahrer des Unfallwagens aber wieder zurück. Er gab an, während der Fahrt nach seiner Geldbörse gesucht zu haben und deshalb gegen den Smart gefahren zu sein. Hinweise aus Alkoholkonsum ergaben sich nicht. Keiner der Insassen ist verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 45.000 Euro. Der 23-jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

