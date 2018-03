POL-PDLU: (Lambsheim) - Brand einer Lagerhalle - Nachtrag

Lambsheim (ots) - Bei dem Brand einer Lagerhalle in der Königsberger Straße am gestrigen Nachmittag ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Aufgrund des Brandes ist die Lagerhalle einsturzgefährdet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Am heutigen Tage werden die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache durch die Kriminalpolizei fortgeführt. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Maxdorf und Lambsheim-Heßheim mit 10 Fahrzeugen, sowie die Polizei Maxdorf und Frankenthal mit 3 Fahrzeugen. Die Löscharbeiten konnten gegen 18.30 Uhr beendet werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

