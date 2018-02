Einbeck (ots) - einbeck - bru

Am Freitag, 15:30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Pkw-Führer aus Bad Lauterberg die Bundesstraße 64 von Greene kommend in Richtung Wenzen. Er scherte zum Überholen aus, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierbei übersah er den Pkw eines 57-jährigen Einwohners aus Höxter. Dieser hatte bereits zum Überholen angesetzt und befand sich schon auf Höhe des Ausscherenden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf je 2000,- Euro beziffert. Der Unfallverursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt.

