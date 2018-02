POL-NOM: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Einbeck (ots) - einbeck - bru

Am Freitag, gegen 09:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 522 zwischen Salzderhelden und Rittierode zwischen zwei Pkw. Ein 40-jähriger Einbecker und eine 44-jährige Einwohnerin aus Bad Gandersheim gaben jeweils an, der andere sei nicht weit genug rechts gefahren. An beiden Pkw wurden die Außenspiegel beschädigt, wobei ein Schaden von ca. 1150,- Euro entstand. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

