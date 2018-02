POL-NOM: Verkehrsunfall - Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Osterode (ots) - Osterode, B 241, Höhe Abfahrt Freiheit, 25.02.2018, 04.50 Uhr

OSTERODE (MS) Ein 20-jähriger Mann aus Osterode befuhr die B 241 aus Clausthal-Zellerfeld in Richtung Osterode. Im Bereich der Ausfahrt Freiheit kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 20-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Zudem räumte der Fahrzeugführer ein, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall wurde kein Fremdschaden verursacht. Am Pkw selbst entstand geringer Sachschaden.

