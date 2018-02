POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Schaupenstiel 15, Samstag 24.2.2018, 18.30-21.15 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Samstagabend zwischen 18.30-21.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Schaupenstiel in Northeim und stieß beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem an der linken Seite beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen VW Polo, der auf Höhe der Hausnummer 15 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe ca. 2.500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Tel.-Nr. 05551/7005-0 zu melden.

