POL-F: 180504 - 431 Frankfurt-Bornheim: Nachtrag zu Meldung: 180503 - 0424 Frankfurt-Bornheim: Fußgängerin kollidiert mit Straßenbahn

Frankfurt (ots) - (ne) Wie gestern berichtet, kam es am Mittwochmorgen auf der Friedberger Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 41-jährigen Fußgängerin mit einer Straßenbahn.

Entgegen der ersten Berichterstattung, die Frau sei mit leichten Verletzungen davon gekommen, muss berichtigt werden, dass die 41-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

