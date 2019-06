Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall auf der A65

Kandel (ots)

Am 15.06.2019 befährt ein 35-jähriger Handwerker die A 65 in Fahrtrichtung Landau. Um 08:32 Uhr kommt der Autofahrer aus Polen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und streift zwei Warnbaken Höhe Kandel Mitte. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern fährt der Autofahrer mit seinem in Polen zugelassen Auto weiter. Der Vorfall wird von einem Unfallzeugen bemerkt und per Notruf hiesiger Dienststelle gemeldet. Aufgrund telefonischer Standortmeldungen konnte die Verfolgung des unfallflüchtigen Autofahrers durch mehrere Streifen zielgerichtet aufgenommen werden. Das Auto fuhr trotz beschädigtem, rechten Vorderreifen auf der Felge weiter bis vor die Anschlussstelle Edenkoben. Dort konnte das Auto einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Autofahrer aus Polen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde von einem Abschleppdienst von der Autobahn geholt. Das Strafverfahren wird bei der Staatsanwaltschaft Landau vorgelegt. Nur Aufgrund des Zufalles kam es auf der ansonsten stark frequentierten A 65 zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

