Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer reist in die Bundesrepublik ein

Scheibenhardt (ots)

Am 14.06.2019 fährt um 10:00 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer von Frankreich nach Deutschland. Kurz nach dem Grenzübertritt am Grenzübergang Scheibenhardt (Bienwald B9) wird der Kraftfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Alkotest vor Ort ergab einen Wert von deutlich mehr als 1 Promille. Im Auto konnten mehrere leere Bierflaschen gefunden werden. Da der Autofahrer sein Auto offensichtlich alkoholisiert geführt hatte, wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eröffnet und eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des 51 jährigen, deutschen Staatsbürgers, wurde beschlagnahmt. Das Auto konnte an den Grenzübergang zurück gebracht und dort geparkt werden.

