POL-MK: Pkw-Aufbrecher erneut aktiv/ Mercedes gestohlen

Iserlohn (ots)

Julius-Schult-Straße Im Laufe des 30.06.2019 wurde hier ein blauer Hyundai aufgebrochen und ein Schlüsselbund und ein Ladekabel entwendet.

Karl-Arnold-Straße Hier wurde am gestrigen Sonntag ein schwarzer Volvo geöffnet und die Aufbrecher nahmen zwei Parfümflaschen und eine Geldbörse mit.

Memelstraße Hier wurde in der Nacht zum Samstag ein grauer Ford Mondeo aufgebrochen und durchwühlt. Die Täter machten keine Beute.

Wallstraße An einem abgestellten 5-er BMW klauten die Pkw Aufbrecher die fest installierte Telefonanlage und persönliche Papiere in der Nacht zum Samstag.

Sachdienliche Hinweise zu den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

In der Zeit vom 19.06 bis zur Feststellzeit am 30.06.2019 wurde der schwarze Mercedes Benz S 350 Bluetec mit dem amtlichen Kennzeichen MK-GC 4040 von der Straße Am Lürenbach entwendet. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und/oder den Pkw Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

