Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 84-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstag, 18. Juni, gegen 17.30 Uhr, an der Einmündung Kamener Straße / Am Damm wurde ein 84-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt. Der Hammer erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall. An der Einmündung bog er nach rechts in die Straße Am Damm ein und kam von der Fahrbahn ab. Seine Fahrt endete an einem Stromverteilungskasten. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2500 Euro. (mw)

