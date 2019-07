Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Morgens schon alkoholisiert

Schalksmühle (ots)

Am vergangenen samstag gegen 10 Uhr hielt sich ein 53-jähriger alkoholisierter Mann im Bereich der Volmestraße an einer dortigen Firma auf und zielte mit einem Spielzeugrevolver auf vorbeifahrende Pkw. Die hinzugezogene Polizei konnte den Hagener dazu bewegen, die "Waffe" abzulegen und ihn dann überwältigen. Während der Fahrt zum Gewahrsam ließ er es sich nicht nehmen, die Polizisten zu beschimpfen und in der Fäkaliensprache zu beleidigen. Nach Ausnüchterung konnte der Mann das Gewahrsam in Lüdenscheid wieder verlassen. Was ihn dazu getrieben hat, am frühen Morgen betrunken auf Fahrzeuge zu zielen, müssen die Anschlussermittlungen ergeben. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell