Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 19.06.2019, 20 Uhr, bis 20.06.2019, 7 Uhr, wurde in der Leininger Straße ein Mercedes gestohlen. Der 85-jährige Besitzer gab an, er habe nach dem Öffnen einer Wohnungstür vergessen seinen Schlüsselbund, an dem sich auch der Autoschlüssel befand, von außen abzuziehen. Erst am nächsten Morgen sei ihm dieses Versehen aufgefallen. Der Schlüssel steckte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Türschloss. Auch sein Auto, das er vor dem Haus geparkt hatte, wurde entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

