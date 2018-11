FW-Stolberg: Verkehrsunfall - drei Verletzte

Verkehrsunfall - drei Verletzte Bild-Infos Download

Stolberg (ots) - Zwei Kinder und eine Autofahrerin wurden am Freitagnachmittag gegen 14.38 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Römerstraße/Rottstraße in Gressenich verletzt. Ein Transporter ist im Kreuzungsbereich mit einem PKW zusammengestoßen. Die Autofahrerin und ihre beiden Kinder wurden dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Neben der Löschgruppe Gressenich waren Kräfte der Hauptwache und ein Rettungswagen im Einsatz. Zeitgleich wurde der Einsatzzentrale ein Brand auf der Konrad-Adenauer-Straße in Büsbach mit starker Rauchentwicklung gemeldet. Hierhin wurden der Löschzug der Feuerwache und die Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch entsandt. Nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um Rauch aus einem Kamin eines Gewerbebetriebs.

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P - Presse





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-37 70

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell