FW-Stolberg: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - 2 Personen über Steckleiter gerettet

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - 2 Personen über Steckleiter gerettet Bild-Infos Download

Stolberg (ots) - Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus forderte die Feuerwehr Stolberg am frühen Sonntagmorgen. Insgesamt waren 8 Bewohner betroffen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Notruf der Bewohner erreichte die Einsatzzentrale der Feuer- und Rettungswache gegen 6.03 Uhr. Gemeldet wurde ein Kellerbrand. Sofort rückten der Löschzug der Feuerwache, der 4. Löschzug (Löschgruppen Mausbach, Vicht und Zweifall), die Löschgruppe Gressenich, ein Rettungswagen und der Führungsdienst mit rund 40 Feuerwehrleuten zur Schroiffstraße nach Mausbach aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits eine Familie mit vier Kindern das Haus verlassen. Auf einer Terrasse am ersten Obergeschoss befanden sich zwei Personen und ein Hund, die mit einer Steckleiter gerettet wurden. Alle Betroffene wurden vom Rettungsdienst untersucht. Parallel zur Menschenrettung wurde ein Löschangriff mit einem Strahlrohr unter Atemschutz in den Keller vorgetragen und mit einem Hochdrucklüfter der Rauch aus dem Haus entfernt. Schnell waren die Flammen unter Kontrolle. Der Energieversorger schaltete das Haus stromlos. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde von der Löschgruppe Mausbach noch eine Brandwache gestellt.

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P - Presse





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-3770

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell