FW Dinslaken: Gas und Rauch führen zu Einsätzen für die Feuerwehr

Zweimal rückte die Feuerwehr im Laufe des Dienstages aus. Zunächst hatten Anwohner eines Mehrfamili-enhauses im Keller einen deutlichen Gasgeruch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort hatten die Anwohner das Haus bereits verlassen, so dass die Einsatzkräfte direkt genauere Untersuchungen der Lage durchführen konnte. Der Keller des Gebäudes wurde mit einem speziellen Meßgerät untersucht und eine kleine Undichtigkeit an einem Heizungsgerät ausgemacht. Es bestand jedoch keine Explosions- oder Vergif-tungsgefahr. Die Hauptgaszufuhr wurde durch das Versorgungsunternehmen bis zur Reparatur durch ein Fachunternehmen zur Sicherheit außer Betrieb genommen. Der Einsatz wurde durch die Kräfte der Lösch-züge aus Eppinghoven, Stadtmitte und des Hauptamtes bewältigt. Am Abend kam es durch einen technischen Defekt in einem Lagerraum eines örtlichen Unternehmens zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr kontrollierte und belüftete den betroffenen Bereich. Auch die Ursa-che der Rauchentwicklung konnte bald gefunden und beseitigt werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Auch zu diesem Einsatz rückte der Löschzug Stadtmitte und die hauptamtliche Wehr aus.

