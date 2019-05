Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Dinslaken

Am heutigen Samstag ist die Feuerwehr Dinslaken zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Gegen 13:20 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ziegelstrasse / Krusenstrasse aus. Die Kräfte der Feuerwehr konnten hier bis zum eintreffen weiterer Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehren Dinslaken, Duisburg und Wesel drei Verletzte Personen medizinisch erst versorgen und die Einsatzstelle absichern. Am Nachmittag rückten gegen 16:00 Uhr die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte zu einer automatischen Brandmelderauslösung in einem Industriebetrieb an der Luisenstrasse aus. Nachdem die gemeldeten Bereiche im Werk kontrolliert wurden, konnten die Einsatzkräfte nach ca. 40 Minuten wieder einrücken. Um 17:24 Uhr folgte ein weiterer Einsatz für das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache. Es ging auf die BAB 3 um auslaufende Betriebsstoffe nach einem technischen Defekt an einem PKW aufzunehmen. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken ist bis 20:00 Uhr bereits zu 22 Einsätzen ausgerückt.

