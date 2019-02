Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Freiflächenbrand

Northeim (ots)

37191 Katlenburg - Lindau, zwischen Wachenhausen und Suterode,

Samstag, 23.02.2019, 12:30 Uhr,

Wachenhausen (Gro)

Am Samstag, den 23. Februar 2019, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Freiflächenbrand zwischen Wachenhausen und Suterode. Der Brand entstand in der Nähe eines Holzlagerplatzes, der sich in der Verlängerung der Talstraße befindet. Dort war auch Grünschnitt abgelagert, welcher in einer Ausdehnung von ca. 1 Quadratmeter in Brand geriet. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Katlenburg gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

