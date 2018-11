POL-DN: 13-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Düren (ots) - Am Donnerstagmittag kam es zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem Pkw. Der Junge wurde von dem Auto erfasst, als er von einem Supermarktparkplatz auf die Straße fahren wollte.

Gegen 12:55 war ein 13 Jahre alter Junge aus Düren gemeinsam mit seinem Bruder auf ihren Fahrrädern unterwegs. Sie fuhren über einen Supermarktparkplatz und wollten von dort links auf die Straße "An der Festhalle" in Richtung Schüllsmühle abbiegen. Während der Bruder stehen blieb, um zu sehen, ob sich Autos nährten, sei der 13 Jahre alte Dürener laut Aussage seines Bruders ohne anzuhalten in die Straße eingefahren. Er hatte offenbar nicht gesehen, dass sich von links ein Auto nährte. Der 59-jährige Autofahrer aus Düren gab an, nur den stehenden Radfahrer gesehen zu haben, weshalb er nicht abgebremst habe. Dann sei es plötzlich zu dem Zusammenstoß mit dem 13-Jährigen gekommen. Der Junge und sein Fahrrad wurden augenscheinlich mehre Meter durch die Luft geschleudert.

Der 13-jährige Dürener wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an Fahrrad und Auto beläuft sich auf etwa 8400 Euro.

